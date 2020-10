Bauli In Piazza, i lavoratori dello spettacolo chiedono una ripartenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una grande, silenziosa e unitaria manifestazione per denunciare la crisi in cui versa il mondo dello spettacolo e della sua categoria, ancora non riconosciuta, di lavoratori e lavoratrici. Questa l’idea alla base dell’iniziativa, a cavallo tra evento spettacolare e politico, Bauli In Piazza, e che «andrà in scena» sabato 10 ottobre, dalle 17.00, in Piazza Duomo a Milano. «Noi del mondo degli eventi possiamo sederci e aiutare il governo a scrivere regole funzionali a una reale ed efficace ripartenza, alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una grande, silenziosa e unitaria manifestazione per denunciare la crisi in cui versa il mondoe della sua categoria, ancora non riconosciuta, die lavoratrici. Questa l’idea alla base dell’iniziativa, a cavallo tra evento spettacolare e politico,In, e che «andrà in scena» sabato 10 ottobre, dalle 17.00, inDuomo a Milano. «Noi del mondo degli eventi possiamo sederci e aiutare il governo a scrivere regole funzionali a una reale ed efficace, alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AnacletoPapa : Dietro la musica che ascoltate dal vivo, dietro le fiere che contribuiscono allo sviluppo economico e culturale del… - AnacletoPapa : 10 Ottobre 2020 ore 17h00 - Piazza Duomo - Milano BAULI IN PIAZZA SUPPORTACI E VIENI IN PIAZZA! Registrati qui per… - ravennafestival : RT @TeatroAlighieri: #redalert “Light It In RED”. Un’anticipazione della manifestazione pacifica del 10/10 in cui p.zzaDuomo a Milano dive… - ZiaFex : RT @sonomusicgroup: I bauli riempiono Piazza Duomo per segnalare la crisi dello spettacolo: Il 10 ottobre è in programma Bauli in Piazza –… - sonomusicgroup : I bauli riempiono Piazza Duomo per segnalare la crisi dello spettacolo: Il 10 ottobre è in programma Bauli in Piazz… -