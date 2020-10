Bar e ristoranti | Confcommercio | “Ordinanza-mazzata | così falliremo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “L’ordinanza della Regione Campania sulla chiusura anticipata di bar eè l’ennesimasu di un settore già devastato dal lockdown e dal perdurare della crisi. Se non viene ritirata subito, le conseguenze potranno essere molto gravi: molte aziende non sopravviveranno, altre dovranno rimettere in cassa integrazione il personale appena richiamato al lavoro”. E’ il commento di Massimo Di Porzio, Presidente Fipe-Campania, sul provvedimento ritenuto “in controtendenza rispetto al resto d’Italia, dove questi limiti non sono previsti in alcuna regione”. Il presidente Di Porzio continua: “Lo stesso Governo italiano ha rinunciato ad emanare un provvedimento simile perché si è reso conto di ...