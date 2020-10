Amanda Lear su David Bowie: “ci siamo frequentati per un po’” (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo articolo Amanda Lear su David Bowie: “ci siamo frequentati per un po’” . Forse non tutti sanno che Amanda Lear, tra i tanti amori avuti negli anni, ha avuto anche l’occasione di frequentare il Duca Bianco. La Lear non smette di far parlare di sé e ogni storia che racconta è sempre più incredibile. Di recente, intervistata dalla rivista Oggi, ha raccontato i dettagli del suo rapporto con … Leggi su youmovies (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo articolosu: “ciper un po’” . Forse non tutti sanno che, tra i tanti amori avuti negli anni, ha avuto anche l’occasione di frequentare il Duca Bianco. Lanon smette di far parlare di sé e ogni storia che racconta è sempre più incredibile. Di recente, intervistata dalla rivista Oggi, ha raccontato i dettagli del suo rapporto con …

unuomopop : a dariozzo su curious cat ennesima domanda sul nostro amore, lui pieno come Amanda Lear quando gli chiedono continuamente di Bowie e Dalì - Frank10737498 : @lucrezialabona Amanda Lear...da moccioso ero innamorato di lei.. - Albert_P81 : RT @GianniVEVO2021: La peggiore canzone degli Arctic Monkeys, Do i wanna know, in tutte le cazzo di playlist possibili. Una tassa. Con quel… - GianniVEVO2021 : La peggiore canzone degli Arctic Monkeys, Do i wanna know, in tutte le cazzo di playlist possibili. Una tassa. Con… - ilgiomba : Vabbè dai, gli scoop finti ci sono sempre stati. Ricordate quando si diceva che Amanda Lear fosse uomo? E dai...… -

Ultime Notizie dalla rete : Amanda Lear Amanda Lear su David Bowie: “ci siamo frequentati per un po’” YouMovies Amanda Lear su David Bowie: “ci siamo frequentati per un po’”

Amanda Lear si racconta nel suo rapporto con David Bowie non rinunciando all’ironia che la caratterizza da sempre e che la rende così incredibile agli occhi dei suoi fan. “Ci siamo lasciati perché lui ...

Per essere sempre aggiornata su personaggi, novità, cucina, moda, bellezza e tanto altro…

Amanda Lear ha ancora mille aneddoti inediti da raccontare. E li rivela in esclusiva al settimanale Oggi in edicola. Soprattutto per quanto riguarda i suoi uomini e i suoi (tanti) amori… In particolar ...

Amanda Lear si racconta nel suo rapporto con David Bowie non rinunciando all’ironia che la caratterizza da sempre e che la rende così incredibile agli occhi dei suoi fan. “Ci siamo lasciati perché lui ...Amanda Lear ha ancora mille aneddoti inediti da raccontare. E li rivela in esclusiva al settimanale Oggi in edicola. Soprattutto per quanto riguarda i suoi uomini e i suoi (tanti) amori… In particolar ...