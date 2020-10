Violenza sulle donne, l’Italia bocciata nella tutela e nel supporto alle vittime. Per la seconda volta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha bocciato nuovamente l’Italia, responsabile di ostacolare l’accesso alla giustizia alle donne vittime di Violenza. Per questo resterà sotto vigilanza rafforzata e dovrà fornire, entro il 31 marzo del 2021, le informazioni sulle misure adottate per garantire un’adeguata ed efficace valutazione del rischio che corrono le donne che denunciano Violenza e dimostrare la concreta applicazione delle leggi. L’Italia è stata anche sollecitata a fare di più per la prevenzione della Violenza e per garantire la presenza dei Centri antiViolenza e delle risorse a loro disposizione. Il Comitato, pur avendo espresso soddisfazione per gli sforzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha bocciato nuovamente l’Italia, responsabile di ostacolare l’accesso alla giustiziadi. Per questo resterà sotto vigilanza rafforzata e dovrà fornire, entro il 31 marzo del 2021, le informazionimisure adottate per garantire un’adeguata ed efficace valutazione del rischio che corrono leche denuncianoe dimostrare la concreta applicazione delle leggi. L’Italia è stata anche sollecitata a fare di più per la prevenzione dellae per garantire la presenza dei Centri antie delle risorse a loro disposizione. Il Comitato, pur avendo espresso soddisfazione per gli sforzi ...

