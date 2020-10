Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA PONTINA SI STA ANCORA IN CODA PER UNA SERIE DI LAVORI IN CORSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA SETTEVENE E VIA DEL BACCANELLO IN DIREZIONEE, PROSEGUENDO, NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO VERSO MORLUPO; QUALCHE DISAGIO SULLA PRENESTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA COLLE MONFORTANI E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DEU SENSI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBE LE ...