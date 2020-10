Unicredit non funziona: down la app e il sito della banca, oggi 5 ottobre 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non funzionano la app e il sito di Unicredit. Da questa mattina, lunedì 5 ottobre 2020, molti clienti della banca stanno avendo problemi ad accedere alla propria area personale sul sito o alla app. Provando a fare qualunque operazione, infatti, la risposta del sistema è server non raggiungibile. Continuano dunque i problemi per Unicredit dopo il down durato ben due giorni lo scorso 14 e 15 settembre. Anche nei giorni a seguire i disservizi non erano mancati e oggi, 5 ottobre, si sono ripresentati in tutta Italia in maniera importante. Le segnalazioni di down di Unicredit si registrano da questa mattina, specie dalle 9 in poi, e al ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonno la app e ildi. Da questa mattina, lunedì 5, molti clientistanno avendo problemi ad accedere alla propria area personale sulo alla app. Provando a fare qualunque operazione, infatti, la risposta del sistema è server non raggiungibile. Continuano dunque i problemi perdopo ildurato ben due giorni lo scorso 14 e 15 settembre. Anche nei giorni a seguire i disservizi non erano mancati e, 5, si sono ripresentati in tutta Italia in maniera importante. Le segnalazioni didisi registrano da questa mattina, specie dalle 9 in poi, e al ...

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit non Unicredit non funziona: down la app e il sito della banca, oggi 5 ottobre 2020 TPI Digital&Export Business School: al via la seconda fase

