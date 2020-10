Ultime Notizie Roma del 05-10-2020 ore 19:10 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno è stato riattivato alla protezione civile comitato operativo che affrontati i primi mesi del emergenza covid-19 una prima riunione con Borelli Arthur i tecnici assessori regionali si è svolta questa mattina sulla approvvigionamento di materiali negli ospedali in Campania dove si è registrato negli ultimi giorni un boom di contagi deciso un coprifuoco anti Movida Bar gelaterie pasticcerie e altri esercizi simili dovranno essere chiusi dalle 6 di mattina fino al 20 ottobre per pizzerie ristoranti pub l’ultimo ingresso dei clienti anche per asporto è consentito solo fino alle 23 senza limiti di orario le consegne a domicilio l’economia le risorse per gli interventi della manovra 2021 saranno assicurate dalla rimodulazione di alcuni fondi di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020)dailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno è stato riattivato alla protezione civile comitato operativo che affrontati i primi mesi del emergenza covid-19 una prima riunione con Borelli Arthur i tecnici assessori regionali si è svolta questa mattina sulla approvvigionamento di materiali negli ospedali in Campania dove si è registrato negli ultimi giorni un boom di contagi deciso un coprifuoco anti Movida Bar gelaterie pasticcerie e altri esercizi simili dovranno essere chiusi dalle 6 di mattina fino al 20 ottobre per pizzerie ristoranti pub l’ultimo ingresso dei clienti anche per asporto è consentito solo fino alle 23 senza limiti di orario le consegne a domicilio l’economia le risorse per gli interventi della manovra 2021 saranno assicurate dalla rimodulazione di alcuni fondi di ...

fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - fanpage : A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dello Spallanzani - tempostretto : Un nuovo articolo: (Processo bilanci Comune di Messina, Procura vuole assolvere i politici) è stato pubblicato su:… - corgiallorosso : LIVE, Roma-ultime ore di mercato: accordo a sorpresa tra United e Roma per Smalling. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Conte: non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown. Oms, 10% popolazione mondiale può aver contratto virus. Casa Bianca, Trump continua a migliorare Il Sole 24 ORE PS5 spente, Xbox Series X che scalda troppo e la parte peggiore della console war

Negli ultimi giorni le tifoserie di PS5 e Xbox Series X hanno dato il peggio di sé, cercando di ribattere con delle fake news non appena la loro piattaforma veniva attaccata.. Le PS5 dei livestream ...

La Cgil al governo: cabina di regia per infrastrutture e Recovery fund

ROMA. Una cabina di regia centrale per gestire tutti gli investimenti del Recovery Fund. In particolare per le opere pubbliche. Maurizio Landini chiede al governo di convocare i sindacati, di “attivar ...

Negli ultimi giorni le tifoserie di PS5 e Xbox Series X hanno dato il peggio di sé, cercando di ribattere con delle fake news non appena la loro piattaforma veniva attaccata.. Le PS5 dei livestream ...ROMA. Una cabina di regia centrale per gestire tutti gli investimenti del Recovery Fund. In particolare per le opere pubbliche. Maurizio Landini chiede al governo di convocare i sindacati, di “attivar ...