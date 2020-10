Super Smash Bros. Ultimate: 3 lottatori riceveranno il loro Amiibo nel 2021 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Durante l'ultimo stream dedicato a Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo ha annunciato che per il 2021 sono previsti 3 Amiibo dedicati ad alcuni lottatori del famoso picchiaduro.A dare l'annuncio è stato Masahiro Sakurai che ha confermato che Banjo-Kazooie, Byleth da Fire Emblem: Three Houses e Terry Board da King of Fighters riceveranno i loro Amiibo durante il prossimo anno."Si tratta di un raro prototipo che mi è stato inviato a casa. E' fantastico pensare che questo modello in 3D ufficiale di Banjo-Kazooie sia stato realizzato interamente da Nintendo" - ha affermato (Sakurai) mostrando l'Amiibo di Banjo-Kazooie.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Durante l'ultimo stream dedicato a, Nintendo ha annunciato che per ilsono previsti 3dedicati ad alcunidel famoso picchiaduro.A dare l'annuncio è stato Masahiro Sakurai che ha confermato che Banjo-Kazooie, Byleth da Fire Emblem: Three Houses e Terry Board da King of Fightersdurante il prossimo anno."Si tratta di un raro prototipo che mi è stato inviato a casa. E' fantastico pensare che questo modello in 3D ufficiale di Banjo-Kazooie sia stato realizzato interamente da Nintendo" - ha affermato (Sakurai) mostrando l'di Banjo-Kazooie.Leggi altro...

