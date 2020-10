Spadafora: “L’Asl può intervenire in casi particolari, basta che l’intervento sia motivato” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Al termine dell’incontro con il presidente della Figc Gabriele Gravina, anche il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha rilasciato alcune dichiarazioni. “L’autorità sanitaria locale può intervenire in casi particolari, non interviene in deroga al protocollo ma lì dove ci sono delle situazioni particolari. L’importante è che l’intervento sia motivato e legato a esigenze che possono variare”. Sul campionato: “Campionato a rischio? No, non corriamo il rischio di bloccarlo. Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore. Siamo in una situazione particolare anche quest’anno, bisogna sapere che siamo di fronte a dei mesi in cui dovremo avere la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Al termine dell’incontro con il presidente della Figc Gabriele Gravina, anche il ministro dello Sport, Vincenzoha rilasciato alcune dichiarazioni. “L’autorità sanitaria locale puòin, non interviene in deroga al protocollo ma lì dove ci sono delle situazioni. L’importante è che l’intervento sia motivato e legato a esigenze che possono variare”. Sul campionato: “Campionato a rischio? No, non corriamo il rischio di bloccarlo. Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore. Siamo in una situazione particolare anche quest’anno, bisogna sapere che siamo di fronte a dei mesi in cui dovremo avere la ...

