Sinisa Mihajlovic sarà il prossimo ‘Ballerino per una notte’ (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sinisa Mihajlovic sarà il ballerino per una notte insieme alla moglie Arianna Rapaccioni nella prossima puntata di Ballando con le Stelle. Ivan Zazzaroni svela il nome degli ospiti nel salotto di Domenica IN. Terza puntata di Ballando con le stelle – Eliminati e classifica Ivan Zazzaroni svela:”Sinisa Mihajlovic sarà ospite il 10 ottobre a Ballando con Le Stelle” Archiviata anche la terza puntata del popolare show di Milly Carlucci, che ha visto l’eliminazione di Ninetto Davoli e il ritorno sulla pista di Raimondo Todaro. Ma cosa ci accadrà nelle prossime puntate? Ha dare la prima anticipazione su quello che succederà sabato 10 ottobre è stato Ivan Zazzaroni ospite di Mara Venier a Domenica IN. Il giudice ha svelato che nella prossima puntata di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 ottobre 2020)sarà il ballerino per una notte insieme alla moglie Arianna Rapaccioni nella prossima puntata di Ballando con le Stelle. Ivan Zazzaroni svela il nome degli ospiti nel salotto di Domenica IN. Terza puntata di Ballando con le stelle – Eliminati e classifica Ivan Zazzaroni svela:”sarà ospite il 10 ottobre a Ballando con Le Stelle” Archiviata anche la terza puntata del popolare show di Milly Carlucci, che ha visto l’eliminazione di Ninetto Davoli e il ritorno sulla pista di Raimondo Todaro. Ma cosa ci accadrà nelle prossime puntate? Ha dare la prima anticipazione su quello che succederà sabato 10 ottobre è stato Ivan Zazzaroni ospite di Mara Venier a Domenica IN. Il giudice ha svelato che nella prossima puntata di ...

