Roma | ufficiale | torna Smalling a titolo definitivo dal Manchester United

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Lariabbraccia Chris. Il difensore inglese arriva adaldopo un lungo tira e molla durato settimane. La trattativa si concretizza in extremis quando tutto sembrava ormai perduto e a più di un’ora dal termine del calciomercato è arrivata l’ufficialità della fumata bianca per l’affare che riporta alla corte di Fonseca il centrale che già lo scorso anno era in forza al club giallorosso. I documenti ci sono tutti e Lega e Figc hanno accettato l’operazione, quindici milioni di euro versati ai Red Devils.