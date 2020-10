Progetti di arredo bagno | come scegliere i mobili più adatti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl, che un tempo era un locale di servizio, destinato in prevalenza alle funzioni igieniche e al ruolo di lavanderia, si è trasformato nel corso del tempo in un ambiente confortevole, accogliente e funzionale, un luogo nel quale ci si può dedicare finalmente a sé stessi, alla cura della bellezza, al benessere e al relax. Questo significa che un progetto distrutturato con attenzione e precisione, deve corrispondere a requisiti non solo di praticità e funzionalità, ma anche di estetica e stile. I bagni moderni sono arredati con accuratezza al pari di qualsiasi altro ambiente della casa, scegliendo attentamente, complementi d’, luci e accessori e studiando la disposizione per ottenere un effetto armonioso ...