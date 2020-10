Papa Francesco: “La proprietà privata non è intoccabile. E migrare è un diritto” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le prime anticipazioni sul testo di “Fratelli Tutti“, l’ultima enciclica di Papa Francesco, fanno pensare ad un testo dai forti connotati politici: dagli attacchi al populismo fino alla subordinazione della proprietà privata alla “destinazione universale dei beni della terra“. “Fratelli tutti“, l’ultima enciclica di Papa Francesco, viene definita da molti come il risultato dei sette … L'articolo Papa Francesco: “La proprietà privata non è intoccabile. E migrare è un diritto” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le prime anticipazioni sul testo di “Fratelli Tutti“, l’ultima enciclica di, fanno pensare ad un testo dai forti connotati politici: dagli attacchi al populismo fino alla subordinazione della proprietàalla “destinazione universale dei beni della terra“. “Fratelli tutti“, l’ultima enciclica di, viene definita da molti come il risultato dei sette … L'articolo: “La proprietànon è. Eè un diritto” proviene da leggilo.org.

Advertising

Capezzone : Quindi - com’è come non è - Papa Francesco riesce a mettere la pandemia sul conto del “mercato”. Non è colpa della… - antoniospadaro : Fratelli tutti. Una mia guida alla lettura dell'enciclica di papa Francesco | La Civiltà Cattolica - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Doveroso rispettare il diritto di ognuno a migrare' #ANSA - ArturoH54945366 : RT @civcatt: 'Mi sono sentito stimolato in modo speciale dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale mi sono incontrato ad Abu Dhabi. Que… - peppiniellopz : RT @BonfriscoAnna: 1/4. È preoccupante che vengano ignorate le parole del cardinale emerito di Hong Kong, Joseph Zen, andato appositamente… -