Palù: "Dobbiamo investire in virologia e non in virologi che vanno in tv a fare battibecchi" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi è stato assegnato il premio Nobel per la medicina a britannico Michael Houghton e agli americani Hervey Alter e Charles Rice per la scoperta del virus dell’epatite C. In merito, Giorgio Palù, professore ordinario di Microbiologia e virologia all’università di Padova, ha espresso “grande soddisfazione perché ancora una volta l’importanza fondamentale di una disciplina che non è quella di coloro che si definiscono virologi e vanno in tv per fare battibecchi”.Per Palù, ci troviamo in un momento storico dove è necessario “guardare alla scienza vera”. “Non abbiamo più cattedre di virologia”, continua il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi è stato assegnato il premio Nobel per la medicina a britannico Michael Houghton e agli americani Hervey Alter e Charles Rice per la scoperta del virus dell’epatite C. In merito, Giorgio;, professore ordinario di Microbiologia eall’università di Padova, ha espresso “grande soddisfazione perché ancora una volta l’importanza fondamentale di una disciplina che non è quella di coloro che si definisconoin tv per”.Per;, ci troviamo in un momento storico dove è necessario “guardare alla scienza vera”. “Non abbiamo più cattedre di”, continua il ...

Advertising

Mitch_Pal : @g_play84 @AbbatePeppe @massimozampini @EdoardoMecca1 @anomaleo @dorinileonardo @panoz4ever @federicosarica… - g_play84 : @Mitch_Pal @AbbatePeppe @massimozampini @EdoardoMecca1 @anomaleo @dorinileonardo @panoz4ever @federicosarica… - Mitch_Pal : @Mau_Romeo @realvarriale @Aba_Tweet @juventusfc @SandroSca @mike_fusco @SCUtweet @guido_vaciago Asl uno chiama Asl… - Mitch_Pal : @g_play84 @AbbatePeppe @massimozampini @EdoardoMecca1 @anomaleo @dorinileonardo @panoz4ever @federicosarica… - lucia_pal : Veramente non si capisce come si propaga. C'è gente sempre in giro, a contatto con folle di persone e rimane indenn… -

Ultime Notizie dalla rete : Palù Dobbiamo Sonico, sembra sotto controllo la frana di Pal QuiBrescia.it 5G, oltre 100 reti commerciali a livello mondiale

È quanto emerge dalle rilevazioni di Gsa. Coinvolti 44 Paesi ma in 129 aree sono in corso progetti per portare avanti l'infrastrutturazione. 37 operatori hanno scelto il mix con l’Fwa ...

iKuras a proposito di Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride

Qual è secondo voi un prezzo onesto per un pal ita pari al nuovo? Lo cerco da anni, negli ultimi tempi il prezzo è salito in maniera assurda e ne trovo veramente pochi senza adesivi gs e porcate varie ...

È quanto emerge dalle rilevazioni di Gsa. Coinvolti 44 Paesi ma in 129 aree sono in corso progetti per portare avanti l'infrastrutturazione. 37 operatori hanno scelto il mix con l’Fwa ...Qual è secondo voi un prezzo onesto per un pal ita pari al nuovo? Lo cerco da anni, negli ultimi tempi il prezzo è salito in maniera assurda e ne trovo veramente pochi senza adesivi gs e porcate varie ...