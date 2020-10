“Non è l’Arena” | parla Alberto Tarallo dopo le accuse sul caso Aresgate

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il produttore hato di rancore nei suoi confronti e poi ha anche letto la lettera scritta dal suo compagno prima di suicidarsi Ieri sera a “Non è l’Arena“, Massimo Giletti ha intervistato in esclusiva il produttore cinematografico e televisivo,. E’ stato affrontato con, che ha raccontato la sua versione dei fatti, il. Ilè esploso al “Grande Fratello Vip” dalla rivelazione di due concorrenti, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, entrambi attori, che hanno lavorato per la stessa casa di produzione: l’Ares Film. I due attori durante la loro conversazione hannoto di un certo lucifero. Da qui in molti hanno pensato al patron dell’Ares, ...