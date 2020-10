Nocera Inferiore, sette guariti: scendono a 35 i positivi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Nocera Inferiore inizia la settimana con una buona notizia dopo un weekend che non ha risparmiato caos e polemiche. Da un lato una presa di posizione del primo cittadino che aveva invitato i gestori dei locali a collaborare nei controlli per evitare che la movida divenisse veicolo di contagio, dall’altro il corteo degli ultrà della Nocerina, che incuranti anche dell’appello alla responsabilità rivolto dal Sindaco, avevano manifestato ieri mattina per le strade della cittadina dell’agro. Oggi a stemperare gli animi la nota del sindaco con la quale si annunciano sette guarigioni.“ A fronte dei casi registrati negli ultimi giorni ed in merito alla reale situazione epidemiologica della città di Nocera Inferiore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diinizia la settimana con una buona notizia dopo un weekend che non ha risparmiato caos e polemiche. Da un lato una presa di posizione del primo cittadino che aveva invitato i gestori dei locali a collaborare nei controlli per evitare che la movida divenisse veicolo di contagio, dall’altro il corteo degli ultrà della Nocerina, che incuranti anche dell’appello alla responsabilità rivolto dal Sindaco, avevano manifestato ieri mattina per le strade della cittadina dell’agro. Oggi a stemperare gli animi la nota del sindaco con la quale si annuncianoguarigioni.“ A fronte dei casi registrati negli ultimi giorni ed in merito alla reale situazione epidemiologica della città di...

