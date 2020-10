Nadef | dalla bozza relativa al Pil si stima una contrazione al 9% | 1 punto in più rispetto al Programma di stabilità

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Nel quadro macroeconomico sottostante questo Documento si ipotizza il ritorno alla crescita già nel 2021 e il raggiungimento del livello del Pil reale registrato nel 2019 alla fine dell’orizzonte di previsione”. E’ un passaggio all’interno delladella Nota di aggiornamento al Def dove spiega l’agenzia di stampa AdnKronos, viene spiegato che, inevitabilmente, in conseguenza della grave emergenza sanitaria causata dal coronavirus, il quadro di finanza pubblica (a legislazione vigente per gli anni 2020-2023) ne ‘paga’ gli effetti e, dunque, è legittima latadel Pil al 9 per cento. Quindi maggiore di 1percentuale,alle proiezioni dettate lo scorso aprile daldi Stabilità ...