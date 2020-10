Live Non è la D’Urso: insulti tra Federico Fashion Style e la Mosetti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuovo scontro A Live Non è la D’Urso tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti: tra i due volano parole grosse, accuse per un conto non pagato dalla showgirl… Tutta colpa di un conto troppo salato. Uno dei tanti che ha costretto il Codacons a mandare le forze dell’ordine in uno degli istituti di Federico Fashion Style. Ma a scatenare il parucchiere dei Vip è il confronto conArticolo completo: Live Non è la D’Urso: insulti tra Federico Fashion Style e la Mosetti dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuovo scontro ANon è la D’Urso trae Antonella: tra i due volano parole grosse, accuse per un conto non pagato dalla showgirl… Tutta colpa di un conto troppo salato. Uno dei tanti che ha costretto il Codacons a mandare le forze dell’ordine in uno degli istituti di. Ma a scatenare il parucchiere dei Vip è il confronto conArticolo completo:Non è la D’Urso:trae ladal blog SoloDonna

Advertising

fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - chetempochefa : 'Canzoni d'amore altamente nocive Per un cuore già troppo pulsante Sapendo che in giro non c'era un dottore Non sta… - Gazzetta_it : Il #Napoli non parte, la #Juve conferma: 'Noi ci saremo'. #JuveNapoli sarà 3-0 - kimseokale : non succede ma se succede e va in live oggi o sta settimana mi strappo i capelli - seavantae : se fa una live la mia giornata non farà più schifo -