La profezia di Sartre | nel ' 77 aveva capito tutto dell' Europa e previsto la Brexit

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Spesso i grandi intellettuali riescono a vedere cose che l'opinione pubblica non riesce nemmeno a immaginare. È il caso di Jean-Paul, scrittore e filosofo francese padre'esistenzialismo. Ecco cosa scriveva nel 1977 sulla vera natura di quella che diventerà l'Unione europea che già prima di nascere mostrava il suo peccato originale. "L'che ci presentano signori Carter Schmidt, Giscard e Andreotti non ha alcun rapporto con l'internazionalismo proletario, è estranea all'dei lavoratori che per un secolo è stata l'ideale del movimento operaio occidentale. Trovo ridicolo questo entusiasmo per le elezioni europee e l'Unione economica. Alla finesi ridurrà ad un'egemoniaa Germania, e per un po' ...