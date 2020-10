Juve-Napoli: Salvini "regolamenti valgono per tutti" (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "C'è il ministro dello sport che dice una cosa e il ministro della salute che dice il contrario. Si trovassero in una stanza e si mettessero d'accordo". Lo ha detto il leader ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "C'è il ministro dello sport che dice una cosa e il ministro della salute che dice il contrario. Si trovassero in una stanza e si mettessero d'accordo". Lo ha detto il leader ...

Advertising

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - rosgua15 : RT @borbonico1926: Ma quelli che alludono ad eventuali pressioni di @ADeLaurentiis alla regione Campania per non giocare, sono gli stessi c… - ergotabuser : Ahia, ci sono le foto di Zielinski e Mertens che se ne vanno a zonzo invece di stare in isolamento, vuoi vedere che… -