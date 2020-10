Juve-Napoli, rinvio per la decisione sul 3-0 a tavolino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Napoli ha inviato al Giudice Sportivo un pre reclamo sul caso della mancata partenza per Torino per giocare la sfida con la Juve. Un atto necessario perché altrimenti la decisione sarebbe stata ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha inviato al Giudice Sportivo un pre reclamo sul caso della mancata partenza per Torino per giocare la sfida con la. Un atto necessario perché altrimenti lasarebbe stata ...

Advertising

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - PierluigiPugli1 : @AxxMassimo @mirkonicolino Io temo più un nuovo protocollo retroattivo. Poi, credo, molto dipenda da cosa vorrà far… - ViviMDE : RT @delio_petrelli: #Condo' ieri a #SkySport: 'Facile supporre che ci sarà il 3-0 a tavolino, il #Napoli farà ricorso al TAR che lo annulle… -