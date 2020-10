Il Covid-19 arriva anche nella Commissioni, stop a Bilancio e Esteri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sconvocata la commissione Bilancio della Camera dopo l'annuncio della positività al Covid della deputata del Pd, Beatrice Lorenzin. Inizierano adesso le procedure di controllo e verranno effettuati i tamponi sia ai deputati che al personale della Camera che lavora nella commissione. Stessa procedura è stata avviata alla commissione Esteri dopo che venerdì notte si è saputo che il sottosegretario Ricardo Merlo era positivo. "Sono risultata positiva al Coronavirus. Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri, sono sicura che vincerò". E' l'annuncio fatto su Twitter da Beatrice Lorenzin, deputata del Pd.Lorenzin ha pubblicato anche un breve video in cui aggiunge: "Ho un po' di febbre e mal di gola ma la situazione è tranquilla. E' proprio una ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sconvocata la commissionedella Camera dopo l'annuncio della positività aldella deputata del Pd, Beatrice Lorenzin. Inizierano adesso le procedure di controllo e verranno effettuati i tamponi sia ai deputati che al personale della Camera che lavoracommissione. Stessa procedura è stata avviata alla commissionedopo che venerdì notte si è saputo che il sottosegretario Ricardo Merlo era positivo. "Sono risultata positiva al Coronavirus. Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri, sono sicura che vincerò". E' l'annuncio fatto su Twitter da Beatrice Lorenzin, deputata del Pd.Lorenzin ha pubblicatoun breve video in cui aggiunge: "Ho un po' di febbre e mal di gola ma la situazione è tranquilla. E' proprio una ...

