"Ho fatto il vice di Klopp per 17 anni, sono io il segreto del suo successo" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dietro un grande allenatore c'è sempre un grande viceallenatore. O quantomeno uno che pensa in cuor suo di essere bravo quanto il numero uno. Quello di Jurgen Klopp si chiama Zeljko Buvac. L'ombra del tecnico del Liverpool per 17 anni, fino al 2018. Ora fa il sportivo della Dynamo Mosca e in una rarissima intervista ripresa dal Daily Mail afferma di essere lui il segreto del successo di uno dei più venerato manager del mondo. Ha rotto tutti i rapporti, Buvac. E non s'è mai saputo il motivo di una separazione così traumatica. Dice di non essersi nemmeno congratulato con Klopp per le vittorie con i Reds. Buvac una volta veniva chiamato dallo stesso Klopp "The Brain", il "cervello". Ha lasciato il Liverpool ...

