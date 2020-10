Gf Vip, Tommaso Zorzi pronto a lasciare la Casa: rischia la squalifica (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, concorrente del ‘GF Vip’, non ce la fa più e minaccia di lasciare la Casa per l’immenso dolore provato: ecco cos’è successo Il ‘GF Vip‘ è sempre al centro del gossip e delle diverse questioni della Casa, ma questa volta il dolore è forte è il 25enne minaccia di lasciare il reality show: ecco cos’è successo e come sta il ragazzo. Proprio poco fa, il noto influencer si è avvicinato alla famosa porta rossa, quella dove entrano i nuovi concorrenti ed escono quelli eliminati, ed ha minacciato di uscire a causa di un forte dolore provato. Zorzi esclama: “Mi sta facendo un dolore della Madonna” – e Francesco Oppini prova in tutti i modi ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020), concorrente del ‘GF Vip’, non ce la fa più e minaccia dilaper l’immenso dolore provato: ecco cos’è successo Il ‘GF Vip‘ è sempre al centro del gossip e delle diverse questioni della, ma questa volta il dolore è forte è il 25enne minaccia diil reality show: ecco cos’è successo e come sta il ragazzo. Proprio poco fa, il noto influencer si è avvicinato alla famosa porta rossa, quella dove entrano i nuovi concorrenti ed escono quelli eliminati, ed ha minacciato di uscire a causa di un forte dolore provato.esclama: “Mi sta facendo un dolore della Madonna” – e Francesco Oppini prova in tutti i modi ...

