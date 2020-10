Francia, clamoroso Deschamps: “Griezmann non è contento a Barcellona” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Didier Deschamps non nasconde il momento negativo vissuto da Antoine Griezmann.Il commissario tecnico della Francia, nel corso della conferenza stampa odierna, ha confessato di aver visto il proprio attaccante giù di morale a causa del momento non troppo felice che sta trascorrendo al Barcellona."Parlo spesso con Griezmann e lo vedrò più tardi, ma sono sicuro che al momento non è soddisfatto della sua situazione al Barcellona. Non interferisco sull'uso dei miei giocatori, Griezmann sta attualmente giocando sulla fascia destra anche se non riesco a capire perché non stia giocando in una posizione più centrale". Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Didiernon nasconde il momento negativo vissuto da Antoine Griezmann.Il commissario tecnico della, nel corso della conferenza stampa odierna, ha confessato di aver visto il proprio attaccante giù di morale a causa del momento non troppo felice che sta trascorrendo al Barcellona."Parlo spesso con Griezmann e lo vedrò più tardi, ma sono sicuro che al momento non è soddisfatto della sua situazione al Barcellona. Non interferisco sull'uso dei miei giocatori, Griezmann sta attualmente giocando sulla fascia destra anche se non riesco a capire perché non stia giocando in una posizione più centrale".

Mediagol : #Francia, clamoroso #Deschamps: “#Griezmann non è contento a #Barcellona” - Mediagol : Francia, clamoroso Deschamps: “Griezmann non è contento a Barcellona” - hbk_89 : CLAMOROSO DALLA FRANCIA MOISE KEAN in prestito al PSG #Calciomercato - sportli26181512 : Clamoroso Evra: 'In Francia ancora molto razzismo. Ci inviavano escrementi': L'ex difensore della Juventus ha ribat… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia clamoroso Francia, clamoroso Deschamps: “Griezmann non è contento a Barcellona” Mediagol.it Parigi, Djokovic ai quarti: aspetta Carreno Busta

Il numero uno al mondo imita Nadal e arriva alla fase topica degli Internazionali di Francia senza perdere un set. L'asturiano dovrebbe essere il suo rivale ...

La Juventus piazza il colpo: arriva Chiesa

Operazione da 50 milioni di euro con la Fiorentina. Douglas Costa torna al Bayern in prestito e De Sciglio va al Lione per un anno ...

Il numero uno al mondo imita Nadal e arriva alla fase topica degli Internazionali di Francia senza perdere un set. L'asturiano dovrebbe essere il suo rivale ...Operazione da 50 milioni di euro con la Fiorentina. Douglas Costa torna al Bayern in prestito e De Sciglio va al Lione per un anno ...