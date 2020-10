Florenzi “L'impronta di Mancini nella Nazionale è evidente” (Di lunedì 5 ottobre 2020) COVERCIANO (ITALPRESS) – “L'impronta di Mancini è evidente, qualunque giocatore riesce ad inserirsi nel gruppo come se fosse qui da tanto tempo”. Alessandro Florenzi, dal ritiro di Coverciano, esalta il lavoro del ct azzurro, sotto la cui guida l'Italia si sta rilanciando. “La Nazionale non è trascinante solo per i club ma anche per la gente: in molti mi chiedono della Nazionale, evidentemente li facciamo divertire”. Anche il mese scorso, nelle prime uscite dopo quasi un anno, la Nazionale è stata capace subito di riannodare il filo. “Siamo stati bravi a ritrovarci dopo la situazione determinata dal Covid, speriamo di poter preparare l'Europeo senza intoppi”, l'auspicio di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) COVERCIANO (ITALPRESS) – “L'di; evidente, qualunque giocatore riesce ad inserirsi nel gruppo come se fosse qui da tanto tempo”. Alessandro, dal ritiro di Coverciano, esalta il lavoro del ct azzurro, sotto la cui guida l'Italia si sta rilanciando. “Lanon; trascinante solo per i club ma anche per la gente: in molti mi chiedono della, evidentemente li facciamo divertire”. Anche il mese scorso, nelle prime uscite dopo quasi un anno, la; stata capace subito di riannodare il filo. “Siamo stati bravi a ritrovarci dopo la situazione determinata dal Covid, speriamo di poter preparare l'Europeo senza intoppi”, l'auspicio di ...

Alessandro Florenzi, dal ritiro di Coverciano, esalta il lavoro del ct azzurro, sotto la cui guida l’Italia si sta rilanciando. “La Nazionale non è trascinante solo per i club ma anche per la gente: ...

Dopo un periodo difficile seguito al suo addio alla Roma, Alessandro Florenzi sembra essere rinato in questo primo scorcio di stagione al Psg. "Sono entrato in un gruppo, al Psg che mi ha preso a ben ...

