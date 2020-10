Ezio Greggio attacca Mediaset: “Programmi vergognosi” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il conduttore storico di Striscia la Notizia, Ezio Greggio in un’intervista ha letteralmente asfaltato Mediaset, soprattutto per alcuni programmi che propone: i reality il bersaglio! Ezio Greggio, infatti, rivolge una critica dura contro i reality che a suo dire: “Sono roba vergognosa e continuerò a dirlo”. Ezio Greggio impegnato a Montecarlo film Festival E’ il personaggio simbolo di Striscia La Notizia, Ezio Greggio è da 32 anniArticolo completo: Ezio Greggio attacca Mediaset: “Programmi vergognosi” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il conduttore storico di Striscia la Notizia,in un’intervista ha letteralmente asfaltato, soprattutto per alcuni programmi che propone: i reality il bersaglio!, infatti, rivolge una critica dura contro i reality che a suo dire: “Sono roba vergognosa e continuerò a dirlo”.impegnato a Montecarlo film Festival E’ il personaggio simbolo di Striscia La Notizia,è da 32 anniArticolo completo:: “Programmi vergognosi” dal blog SoloDonna

