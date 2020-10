Emergenza Covid-19, aumento di contagi in Basilicata, mini lockdown per due comuni, sospensione di barbieri e parrucchieri e di attività scolastiche (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, ha ordinato un mini lockdown in due piccoli comuni locali dove nei giorni scorsi erano aumentati di molto le persone positive. Sia a Marsicovetere che a Tramutola è scattata la chiusura dei bar dalle ore 18 alle 6 della mattina successiva. Sospesa l’attività di barbieri, parrucchieri e chiuse le scuole. L’ordinanza, molto restrittiva, sarà in vigore fino al 13 ottobre. Il sindaco di Marsicotevere ha anche deciso di sospendere, al momento, il sacramento della prima comunione per i bambini. Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Presidente della regione, Vito Bardi, ha ordinato unin due piccolilocali dove nei giorni scorsi erano aumentati di molto le persone positive. Sia a Marsicovetere che a Tramutola è scattata la chiusura dei bar dalle ore 18 alle 6 della mattina successiva. Sospesa l’attività die chiuse le scuole. L’ordinanza, molto restrittiva, sarà in vigore fino al 13 ottobre. Il sindaco di Marsicotevere ha anche deciso di sospendere, al momento, il sacramento della primaone per i bambini.

AzzolinaLucia : Non è una semplice provocazione, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicu… - Maumol : Il governo italiano ha fatto bene nella prima fase dell'emergenza Covid, ma ora esita sull'economia - GassmanGassmann : Medici e personale medico, che hanno,tra febbraio e Maggio, combattuto per tutti noi ,una battaglia durissima contr… - Teresat14547770 : A cosa serve davvero lo stato di emergenza. Ecco i due errori che Conte vuole nascondere - Il Tempo - anny_mas66 : RT @Covidioti: Emergenza Covid. Lui è positivo #Covidioti -