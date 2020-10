Di Battista scende in campo e rafforza la maggioranza di Governo (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “Guarda lo sanno tutti che Di Battista di strategia politica, dei tempi giusti e di come affrontarli non ha mani capito nulla, zero assoluto. È come Salvini, una battaglia al giorno e poi se gli chiedi ‘Comandante, qual è la strategia? Che si fa?’ ti risponde con un boh, e riparte per un viaggio“, dice una fonte del M5S ben informata di quanto accade dietro le quinte del Movimento. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “Guarda lo sanno tutti che Di Battista di strategia politica, dei tempi giusti e di come affrontarli non ha mani capito nulla, zero assoluto. È come Salvini, una battaglia al giorno e poi se gli chiedi ‘Comandante, qual è la strategia? Che si fa?’ ti risponde con un boh, e riparte per un viaggio“, dice una fonte del M5S ben informata di quanto accade dietro le quinte del Movimento.

M5S, Di Battista: «Sconfitta più grande della nostra storia». Fico: «No a guerra tra bande»

movimentismo di battista

di SERGIO SIMEONE* – Alessandro Di Battista è sceso sul piede di guerra dopo le recenti votazioni: ha dichiarato che le elezioni regionali rappresentano una sconfitta storica per il movimento 5stelle ...

