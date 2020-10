Coronavirus, focolaio in Irpinia: 76 contagiati a Cervinara, positivo anche il sindaco (Di lunedì 5 ottobre 2020) Con 18 nuovi positivi registrati oggi dall’Asl di Avellino, il focolaio di Cervinara arriva a contare 76 persone contagiate dal Coronavirus. Nel comune della Valle Caudina, che supera di poco i 9mila abitanti, anche il sindaco Caterina Lengua, appena eletta, e’ in isolamento perche’ positiva al Covid-19. Gli uffici comunali sono chiusi dal 26 settembre scorso, quando sono stati riscontrati i primi casi di contagio. anche le scuole sono chiuse e le lezioni sono sospese fino al 14 ottobre prossimo. Proseguono con la didattica a distanza, ma a Cervinara si attende l’avvio di uno screening a tappeto. Al momento si escludono provvedimenti restrittivi severi per contenere il focolaio.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Con 18 nuovi positivi registrati oggi dall’Asl di Avellino, ildiarriva a contare 76 persone contagiate dal. Nel comune della Valle Caudina, che supera di poco i 9mila abitanti,ilCaterina Lengua, appena eletta, e’ in isolamento perche’ positiva al Covid-19. Gli uffici comunali sono chiusi dal 26 settembre scorso, quando sono stati riscontrati i primi casi di contagio.le scuole sono chiuse e le lezioni sono sospese fino al 14 ottobre prossimo. Proseguono con la didattica a distanza, ma asi attende l’avvio di uno screening a tappeto. Al momento si escludono provvedimenti restrittivi severi per contenere il.L'articolo MeteoWeb.

Roma, 05 ott 17:00 - (Agenzia Nova) - Coronavirus: Zingaretti, oggi riunione in prefettura su misure focolaio provincia Latina - Oggi si svolge una riunione in prefettura sul... (Rer) ...

Coronavirus: Giuseppe Sala, a Milano situazione sotto controllo ma mettiamo la mascherina

Se Milano fosse crollata, vista la vicinanza di 2 focolai , uno a est e uno a sud, sarebbe stato un disastro per la città, per la Lombardia e per l'intero Pese. Oggi la situazione è sufficientemente ...

