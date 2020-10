Coronavirus. Codacons: ricorso al TAR Lazio su obbligo mascherine (Di lunedì 5 ottobre 2020) POLITICA ROMA – “E’ stato depositato il ricorso del Codacons al Tar del Lazio contro l’ordinanza della Regione Lazio che introduce l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto per tutti i cittadini. La decisione che, al pari dell’ordinanza sui vaccini per i cittadini over65, e’ destinata a cadere per mano del Codacons dinanzi la giustizia amministrativa, per la manifesta illogicità del provvedimento e per le discriminazioni che questo introduce a danno della collettività. Senza contare che, come stabilito anche di recente da diversi tribunali che si sono pronunciati in tema di provvedimenti regionali anti-Covid, la materia sanitaria e’ di competenza esclusiva dello Stato”. Lo fa sapere il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) POLITICA ROMA – “E’ stato depositato ildelal Tar delcontro l’ordinanza della Regioneche introduce l’dell’uso della mascherina all’aperto per tutti i cittadini. La decisione che, al pari dell’ordinanza sui vaccini per i cittadini over65, e’ destinata a cadere per mano deldinanzi la giustizia amministrativa, per la manifesta illogicità del provvedimento e per le discriminazioni che questo introduce a danno della collettività. Senza contare che, come stabilito anche di recente da diversi tribunali che si sono pronunciati in tema di provvedimenti regionali anti-Covid, la materia sanitaria e’ di competenza esclusiva dello Stato”. Lo fa sapere il ...

EmilioScarani : RT @GazzettaDellaSc: Coronavirus, il Codacons ricorre al Tar contro obbligo delle mascherine all’aperto: “No all’uso indiscriminato” https:… - RizziRes : RT @GiancarloDeRisi: C'era da aspettarselo: #Coronavirus, il Codacons ricorre al Tar contro obbligo delle mascherine all'aperto: 'No all'u… - albiuno : RT @GiancarloDeRisi: C'era da aspettarselo: #Coronavirus, il Codacons ricorre al Tar contro obbligo delle mascherine all'aperto: 'No all'u… - Wolf09722148 : RT @GiancarloDeRisi: C'era da aspettarselo: #Coronavirus, il Codacons ricorre al Tar contro obbligo delle mascherine all'aperto: 'No all'u… - MariaLu91149151 : RT @GiancarloDeRisi: C'era da aspettarselo: #Coronavirus, il Codacons ricorre al Tar contro obbligo delle mascherine all'aperto: 'No all'u… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Codacons Coronavirus, il Codacons ricorre al Tar contro obbligo delle mascherine all’aperto: “No all’uso indiscriminato” Orizzonte Scuola Coronavirus nel Lazio: Codacons deposita ricorso contro l’obbligo delle mascherine

È stato depositato il ricorso del Codacons al Tar del Lazio contro l’ordinanza della Regione che introduce l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto per tutti i cittadini.

Caso Juve-Napoli, l’affondo del Codacons: “Il Governo deve fermare tutti i campionati di calcio”

Dopo il caso del match Juventus Napoli è intervenuta anche l'associazione dei consumatori con un appello: "Il calcio deve fermarsi, pena ricorso al Tar" ...

È stato depositato il ricorso del Codacons al Tar del Lazio contro l’ordinanza della Regione che introduce l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto per tutti i cittadini.Dopo il caso del match Juventus Napoli è intervenuta anche l'associazione dei consumatori con un appello: "Il calcio deve fermarsi, pena ricorso al Tar" ...