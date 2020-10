Chloë Sevigny | rieccola come Sarah di «We Are Who We Are»

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Difficile dire se Chloësia più star del cinema o della televisione, anche se il principale riconoscimento – intesistatuette ricevute, non solo nomination – l'attrice lo ha avuto proprioMiglior attrice non protagonista di una serie tv. È quindi con gioia che i suoi fan la ritrovano in We Are Who We Are, atteso show targato HBO-Sky di Luca Guadagnino, che approda in Italia il 9 ottobre (su Sky) dopo essere già stato acclamato dalla stampa estera. La, nominata all'Oscar nel 2000 per Boys Don't Cry, ha una carriera così ricca su entrambi i fronti, che riesce difficile credere che la stessa persona sia riuscita a fare così tanto. Proprio la pellicola che valse il premio dell'Academy alla protagonista Hilary Swank è stato ...