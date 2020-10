Calciomercato Verona – Ufficiale Ceccherini è un giocatore del Verona (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato Verona – Federico Ceccherini è un nuovo giocatore del Verona Il difensore viola Ceccherini si trasferisce all’Hellas Verona con la formula del prestito. Comunicato Hellas Verona – Ceccherini “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da ACF Fiorentina – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, con obbligo di acquisizione definitiva al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi – le prestazioni del calciatore Federico Ceccherini”. Calciomercato Verona – Ufficiale ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Federicoè un nuovodelIl difensore violasi trasferisce all’Hellascon la formula del prestito. Comunicato Hellas“HellasFC comunica di aver acquisito da ACF Fiorentina – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, con obbligo di acquisizione definitiva al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi – le prestazioni del calciatore Federico”....

