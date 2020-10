Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, nuovo scontro a Live Non è la D’Urso: ‘Perecottaro, ti ho pagato in nero’ (Di lunedì 5 ottobre 2020) nuovo scontro trash a Live Non è la D’Urso tra Antonella Mosetti e il noto parrucchiere delle star Federico Fashion Style. Già domenica scorsa, la soubrette aveva accusato l’hair stylist di averle fatto pagare 600 euro per delle extensions, che le avrebbero fatto cadere tutti i capelli, nonostante la loro amicizia di lunga data. Federico aveva rinfacciato la Mosetti di averlo bloccato ovunque e non di non averle pagato l’ultima messa in piega. Un conto da 600 euro. Antonella Mosetti contro Federico Fashion Style: “Perecottaro” Nel parterre di Barbara D’Urso, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020)trash aNon è la D’Urso trae il noto parrucchiere delle star. Già domenica scorsa, la soubrette aveva accusato l’hair stylist di averle fatto pagare 600 euro per delle extensions, che le avrebbero fatto cadere tutti i capelli, nonostante la loro amicizia di lunga data.aveva rinfacciato ladi averlo bloccato ovunque e non di non averlel’ultima messa in piega. Un conto da 600 euro.contro: “Perecottaro” Nel parterre di Barbara D’Urso, ...

