Alessandra Mussolini: incidente durante le prove di “Ballando” (Di lunedì 5 ottobre 2020) A quanto riferisce Dagospia, Alessandra Mussolini si troverebbe ora in una clinica romana per tutti gli accertamenti del caso: cosa è successo Lanciata da Dagospia e confermata da Alberto Matano su Raiuno a La Vita in diretta, è di questi minuti la notizia che vuole Alessandra Mussolini coinvolta in un incidente durante le prove della quarta puntata di “Ballando con le stelle”; la passionale opinionista tv si starebbe quindi recando in una clinica romana per tutti gli accertamenti del caso. Cosa è successo? Stando alle prime informazioni, Alessandra Mussolini avrebbe sbattuto violentemente la faccia a terra a causa di una presa non espletata correttamente. Tra i protagonisti ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) A quanto riferisce Dagospia,si troverebbe ora in una clinica romana per tutti gli accertamenti del caso: cosa è successo Lanciata da Dagospia e confermata da Alberto Matano su Raiuno a La Vita in diretta, è di questi minuti la notizia che vuolecoinvolta in unledella quarta puntata di “Ballando con le stelle”; la passionale opinionista tv si starebbe quindi recando in una clinica romana per tutti gli accertamenti del caso. Cosa è successo? Stando alle prime informazioni,avrebbe sbattuto violentemente la faccia a terra a causa di una presa non espletata correttamente. Tra i protagonisti ...

