“Adua Del Vesco ha mentito su Gabriel Garko, ho letto i messaggi”. A ‘Non è l’arena’ parla ‘lui’ e cala il gelo: (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alberto Tarallo ha rotto il silenzio sull’Aresgate e per farlo ha scelto di raccontare la sua verità a Massimo Giletti. È successo durante la puntata di Non è l’Arena, in onda su La7 domenica 4 ottobre. Il tema è stato il caso mediatico scoppiato dopo le dichiarazioni fatte da Adua Del Vesco, ex finta fidanzata di Gabriel Garko, e Massimiliano Morra durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip. Il re delle fiction, chiamato Lucifero dagli attori ha parlato per difendere se stesso e la memoria del suo compagno, Teodosio Losito, morto suicida, la cui scomparsa è stata tirata in ballo tra le accuse di gestire la Ares come una setta. Massimiliano Morra e Adua De Vesco hanno infatti parlato di ”istigazione al suicidio”. Durante ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alberto Tarallo ha rotto il silenzio sull’Aresgate e per farlo ha scelto di raccontare la sua verità a Massimo Giletti. È successo durante la puntata di Non è l’Arena, in onda su La7 domenica 4 ottobre. Il tema è stato il caso mediatico scoppiato dopo le dichiarazioni fatte da Adua Del, ex finta fidanzata di, e Massimiliano Morra durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip. Il re delle fiction, chiamato Lucifero dagli attori hato per difendere se stesso e la memoria del suo compagno, Teodosio Losito, morto suicida, la cui scomparsa è stata tirata in ballo tra le accuse di gestire la Ares come una setta. Massimiliano Morra e Adua Dehanno infattito di ”istigazione al suicidio”. Durante ...

