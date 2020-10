Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 4 OTTOBREORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA DIRAMAZIONESUD, DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERASUD E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN TARDA MATTINATA. PASSIAMO AGLI EVENTI PROSEGUE AD OSTIA FIERA DEL REGINA PACIS. PER PERMETTERNE LO SVOLGIMENTO SONO ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO IN VIA VINCENZO VANNUTELLI, TRA PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA E VIA CARDINAL GINNASI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS. I DETTAGLI COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO ...