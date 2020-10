Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 4 OTTOBREORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA FLAMINIA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO IN ENTRATA A. DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI A OSTIA È IN CORSO LA FIERA DI REGINA PACIS; PER L’OCCASIONE, CHIUSA AL TRANSITO VIA VINCENZO VANNUTELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA E VIA CARDINAL GINNASI. DEVIATE LE LINEE BUS 01-04-05B-06-061-C4-C13. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, A PARTIRE DA DOMANI 5 OTTOBRE, LA STAZIONE CASTRO PRETORIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA ...