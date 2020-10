Verso il Draft | RJ Hampton

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 ottobre 2020) Manca ormai poco più di un mese alNBA 2020. Torna per questo la nostra rubrica “il”. Il protagonista oggi è RJ, playmaker classe 2001 che attualmente gioca in Nuova Zelanda. Gli anni alla High School e la Nuova Zelanda RJ, playmaker classe 2001 e prossimo protagonista delNBA 2020 in maglia Mudiay Elite (Photocredits: 247Sports)Nato a Dallas il 7 febbraio 2001, RJlungo l’intera durata della high school ha indossato la maglia della Little Elm High School. Già nell’anno da freshman ha messo in luce le sue qualità realizzando in media 23.6 punti, 7.2 rimbalzi e 4.2 assist a partita. In virtù di ciò è stato inserito nel MaxPreps Freshman ...