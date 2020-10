“Sempre a quello pensate, andate a fanc***”. Elisabetta Gregoraci, raptus al GF Vip: la stuzzicano sui soldi (e Montecarlo)? Lei esplode (Di domenica 4 ottobre 2020) “pensate sempre a quello, andate a fanc***”. La buonanotte di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è stata un po' diversa dal solito. Nella puntata di venerdì 2 ottobre la showgirl di Soverato ha avuto uno scontro a distanza con Flavio Briatore, che poi è stato definito un “grande str***” da Patrizia De Blanck nel tentativo di risollevare il morale della sua ex moglie. La quale però non è sembrata scossa più di tanto da quanto accaduto nei successivi due giorni: anzi, è stata al gioco degli altri concorrenti che spesso le fanno battute sui soldi e su Montecarlo. Ieri sera però è arrivata una risposta della Gregoraci che tradisce un po' di insofferenza nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “sempre aa fanc***”. La buonanotte dial Grande Fratello Vip è stata un po' diversa dal solito. Nella puntata di venerdì 2 ottobre la showgirl di Soverato ha avuto uno scontro a distanza con Flavio Briatore, che poi è stato definito un “grande str***” da Patrizia De Blanck nel tentativo di risollevare il morale della sua ex moglie. La quale però non è sembrata scossa più di tanto da quanto accaduto nei successivi due giorni: anzi, è stata al gioco degli altri concorrenti che spesso le fanno battute suie su. Ieri sera però è arrivata una risposta dellache tradisce un po' di insofferenza nei ...

