Secondo Coldiretti, in 24 ore il livello del Po è salito di 6 metri (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - Sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti sul nord Italia è allerta sul fiume Po, che con la piena si è alzato di oltre sei metri nelle ultime 24 ore ma sotto pressione sono anche i grandi laghi con il Maggiore che si è alzato di oltre un metro a Sesto Calende e quello di Como con l'acqua arrivata addirittura in strada. E' quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti al Ponte della Becca a Pavia, dove il grande fiume nella mattina del 4 ottobre ha raggiunto l'allerta gialla. In sofferenza il bacino idrografico del nord Il rapido innalzamento del Po - spiega la Coldiretti - è emblematico della situazione di sofferenza del bacino idrografico del nord in cui si sono verificate esondazioni dei corsi d'acqua con frane e allagamenti, morti e dispersi. Gravi danni nelle campagne con raccolti distrutti e animali dispersi ma ...

