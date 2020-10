Sabrina Ferilli, la confessione stupisce tutti: “Mi vergognavo di…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Sabrina Ferilli è una delle attrici italiane più amate dal pubblico. Non solo per la sua bellezza ma anche per la sua spiccata ironia romanesca che regala allegria davvero a tutti. Alle spalle ha una lunga carriera iniziata negli anni Ottanta fino ad oggi. Attualmente è giudice popolare di “Tu sì que vales” insieme a Maria De Filippi con la quale si è creata una bella intesa sin da subito. In una scorsa puntata del talent è stata protagonista di un simpatico siparietto che ha suscitato le risate da parte del pubblico. Sono entrati in scena due simpatici comici armati di padelle. Hanno intrattenuto il pubblico totalmente nudi coprendo ciò che deve essere coperto solo con quattro padelle. Con una serie di movimenti e “acrobazie” hanno lasciato tutti ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 4 ottobre 2020)è una delle attrici italiane più amate dal pubblico. Non solo per la sua bellezza ma anche per la sua spiccata ironia romanesca che regala allegria davvero a. Alle spalle ha una lunga carriera iniziata negli anni Ottanta fino ad oggi. Attualmente è giudice popolare di “Tu sì que vales” insieme a Maria De Filippi con la quale si è creata una bella intesa sin da subito. In una scorsa puntata del talent è stata protagonista di un simpatico siparietto che ha suscitato le risate da parte del pubblico. Sono entrati in scena due simpatici comici armati di padelle. Hanno intrattenuto il pubblico totalmente nudi coprendo ciò che deve essere coperto solo con quattro padelle. Con una serie di movimenti e “acrobazie” hanno lasciato...

