Revoca Giordano | Reale attacca Di Maria | “Mente sapendo di mentire”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Nuova puntata nella Twin Peaks sannita. Stante che nulla è come sembra Di, pur non avendone sembianze e piglio, assume la forma della maestrina della penna rossa e bacchetta Margherita: ‘L’hota perché non si impegnava’. Non vorremmo togliere a Diil divertimento delle pagelle, ma gli ricordiamo che per fare i professori servono conoscenze vere, non due pensierini buttati giù così, giusto per”. Inizia così una nota a firma di Antonio, che interviene anch’egli nell’ormai nota vicenda dellanei confronti di Margherita. “E dunque – continua– a proposito di chi ...