Psr Campania | è online il portale informativo per le imprese

(Di domenica 4 ottobre 2020) E’ on line ilpsrcomunica.it, nuovo strumento messo in campo dalla Regioneper rendere ancora più efficace ed incisiva l’attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale. Grazie alrealizzato da Sviluppo, sottolinea una nota, “l’Amministrazione regionale illustra ai cittadini il proprio impegno, insieme con Unione Europea e Stato, nel raggiungere gli obiettivi in tema di sviluppo rurale e, soprattutto, accende i riflettori sui risultati conseguiti nell’attuazione del Programma e le buone pratiche finanziate”. Particolare attenzione è dedicata, poi, alle azioni di comunicazione, ascolto e customer satisfaction poste in essere, sempre nell’ambito del Programma, dalla Regione ...

Il Denaro

