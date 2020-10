La Nuova Caledonia rimane francese per la seconda volta: il popolo ha deciso (Di domenica 4 ottobre 2020) Nessuna indipendenza per la Nuova Caledonia: i cittadini hanno votato al referendum e per la seconda volta consecutiva ha vinto il no Niente da fare, dopo il secondo referendum è arrivata l’ulteriore Nuova conferma. La Nuova Caledonia resterà francese: sono stati i cittadini ha decidere, votando con netta predominanza per il no all’indipendenza. Questo territorio, … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Nessuna indipendenza per la: i cittadini hanno votato al referendum e per laconsecutiva ha vinto il no Niente da fare, dopo il secondo referendum è arrivata l’ulterioreconferma. Laresterà: sono stati i cittadini ha decidere, votando con netta predominanza per il no all’indipendenza. Questo territorio, … L'articolo NewNotizie.it.

