Juventus-Napoli, parla Agnelli: “Il protocollo è chiaro” (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli, il presiudente Andrea Agnelli spiega perché la Juventus non ha mai pensato di far rinviare la gara contro i partenopei Juventus-Napoli è saltata, martedì deciderà il Giudice Sportivo ma intanto i protagonisti mancati parlano di quello che (non) è successo. Come Andrea Agnelli in diretta a Sky Sport. “Il protocollo è molto chiaro, tutti … L'articolo Juventus-Napoli, parla Agnelli: “Il protocollo è chiaro” proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 4 ottobre 2020), il presiudente Andreaspiega perché lanon ha mai pensato di far rinviare la gara contro i partenopeiè saltata, martedì deciderà il Giudice Sportivo ma intanto i protagonisti mancatino di quello che (non) è successo. Come Andreain diretta a Sky Sport. “Ilè molto chiaro, tutti … L'articolo: “Ilè chiaro” proviene da .

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - Robocop912 : Siamo proprio un paese strano la pandemia aumenta i ponti e le strade crollano i morti aumentano l fondi europei so… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Il resp. medico Stefanini: 'Napoli? Non so cosa sia successo, il CTS? Nulla di nuovo' -