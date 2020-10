Juve Napoli LIVE: la formazione ufficiale bianconera (Di domenica 4 ottobre 2020) Juve Napoli LIVE: tutti gli aggiornamenti verso il match tra bianconeri e azzurri valido per la terza giornata di Serie A Dopo l’obbligo di isolamento fiduciario imposto dalla Asl al Napoli, il club azzurro ha scelto di non partire per Torino, dove alle 20.45 si dovrebbe disputare il match con la Juve. Tutti gli aggiornamenti LIVE verso il fischio d’inizio. Ore 20.00 – La Juve ha diramato la formazione ufficiale per il match contro il Napoli. Ecco l’XI scelto da Pirlo: Juve: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri Ore 19.40 – La Juve è arrivata allo Stadium. I pullman ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020): tutti gli aggiornamenti verso il match tra bianconeri e azzurri valido per la terza giornata di Serie A Dopo l’obbligo di isolamento fiduciario imposto dalla Asl al, il club azzurro ha scelto di non partire per Torino, dove alle 20.45 si dovrebbe disputare il match con la. Tutti gli aggiornamentiverso il fischio d’inizio. Ore 20.00 – Laha diramato laper il match contro il. Ecco l’XI scelto da Pirlo:: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri Ore 19.40 – Laè arrivata allo Stadium. I pullman ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - QueenHVictory : RT @Zziagenio78: #JUVENAPOLI SOLUZIONI: -Giocano su Skype -Giocano Asl Torino vs Asl Napoli -Giocano col distanziamento e finisce 35 pari… - lore_coe : @delinquentweet Il Napoli potrebbe anche non presentarsi, prevedo un bel 3-0 per la Juve. Ah ma aspetta... -