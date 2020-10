Infortunio Marusic: problema muscolare. Esordio per Fares (Di domenica 4 ottobre 2020) Ancora problemi per Simone Inzaghi: dopo l’Infortunio di Radu, si registra anche quello di Marusic. Dentro Fares, all’Esordio Giornata da dimenticare al momento per Simone Inzaghi e per la Lazio. Il tecnico biancoceleste ha perso per Infortunio Stefan Radu, rientrato in extremis. Inzaghi registra anche il problema muscolare di Adam Marusic: il laterale è costretto al cambio ed al suo posto è entrato Fares, all’Esordio con la maglia della Lazio dopo l’arrivo a Roma dalla Spal. Situazione complicata in casa Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ancora problemi per Simone Inzaghi: dopo l’di Radu, si registra anche quello di. Dentro, all’Giornata da dimenticare al momento per Simone Inzaghi e per la Lazio. Il tecnico biancoceleste ha perso perStefan Radu, rientrato in extremis. Inzaghi registra anche ildi Adam: il laterale è costretto al cambio ed al suo posto è entrato, all’con la maglia della Lazio dopo l’arrivo a Roma dalla Spal. Situazione complicata in casa Lazio. Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #LazioInter | Infortunio per #Marusic, altro cambio forzato per #Inzaghi - Fantacalcio : #LazioInter Altro infortunio per i biancocelesti: al 34' si fa male #Marusic, esordio per #Fares… -