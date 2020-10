Indossare mascherine all’aperto ma non se si fa sport: paradosso ai tempi del covid (Di domenica 4 ottobre 2020) Una nuova ordinanza in alcune regioni italiane impone l’uso della mascherina all’aperto ma ci sarebbe un vuoto normativo. L’ordinanza firmata oggi dal presidente del Lazio, Nicola Zingaretti (così come quella siglata da De Luca, presidente della regione Campania) prevede l’obbligo di Indossare la mascherina all’aperto, in luoghi affollati e non e durante tutto l’arco della … L'articolo Indossare mascherine all’aperto ma non se si fa sport: paradosso ai tempi del covid proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 4 ottobre 2020) Una nuova ordinanza in alcune regioni italiane impone l’uso della mascherina all’aperto ma ci sarebbe un vuoto normativo. L’ordinanza firmata oggi dal presidente del Lazio, Nicola Zingaretti (così come quella siglata da De Luca, presidente della regione Campania) prevede l’obbligo dila mascherina all’aperto, in luoghi affollati e non e durante tutto l’arco della … L'articoloall’aperto ma non se si faaidelproviene da www.meteoweek.com.

Samanth81386879 : RT @CesareSacchetti: Christine Francis, OMS:'se non avete sintomi, non dovete indossare le mascherine perché non ci sono prove che proteggo… - GabZeno : RT @CesareSacchetti: Christine Francis, OMS:'se non avete sintomi, non dovete indossare le mascherine perché non ci sono prove che proteggo… - Roberto_Rosoni : RT @OverlookHotel71: Una domanda ai #covidioti: quanti morti al giorno siete disposti a tollerare, prima di indossare le mascherine e compo… - jcatfl : RT @CesareSacchetti: Christine Francis, OMS:'se non avete sintomi, non dovete indossare le mascherine perché non ci sono prove che proteggo… - Efisio31251859 : RT @Vulcanelios: Non siate egoisti col non voler indossare le mascherine, la FCA deve legittimamente rientrare dai suoi investimenti. -