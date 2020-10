Il Napoli non parte per Torino: richieste della Lega, rifiuto ASL e questione “contatti stretti” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Napoli parte per Torino, o almeno è questa la volontà della Lega che emerge dal comunicato che è stato diramato proprio in queste ore. Sostanzialmente, pare che la comunicazione dell’ASL che ha bloccato i partenopei prima della partenza per il capoluogo piemontese verta sulla questione dei “contatti stretti” di Zielinski. Vale a dire il calciatore del Napoli che è stato trovato positivo dopo il secondo giro di tamponi (prima che la medesima sorte toccasse ad Elmas con il terzo giro di tamponi). Il Napoli parte per Torino: richiesta Lega contro i paletti dell’ASL Il Napoli, dunque, ... Leggi su bufale (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilper, o almeno è questa la volontàche emerge dal comunicato che è stato diramato proprio in queste ore. Sostanzialmente, pare che la comunicazione dell’ASL che ha bloccato inopei primanza per il capoluogo piemontese verta sulladei “contatti stretti” di Zielinski. Vale a dire il calciatore delche è stato trovato positivo dopo il secondo giro di tamponi (prima che la medesima sorte toccasse ad Elmas con il terzo giro di tamponi). Ilper: richiestacontro i paletti dell’ASL Il, dunque, ...

realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - capuanogio : Da quanto sta emergendo, la scelta di non partire per Torino è del #Napoli. Non dell’ASL Napoli 2 Nord #JuveNapoli - AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - ariele_forti : @Rivadox63 @gianpierogaeta @giucruciani Si ti sei perso qualcosa! Anzi 3: la prima che anche Ounas è partito per le… - Tilikerta1 : RT @iaio1972: @MarcoBellinazzo @gobboisback @sscnapoli @FIGC @SerieA La sceneggiata continua il Napoli vuole partire e ASL non li lascia pa… -